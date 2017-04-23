Le samedi 22 avril 2017 à ROMORANTIN (41) - Prix Centre Leclerc - Pass'Cyclisme - ROMORANTIN - organisé par le VS ROMORANTIN - les vainqueurs : D1D2 = COUTANCEAU (Christophe AC SUD 28) et D3D4 - BAUDOIN Gérard (CC BRAQUET ABBATIE - (Laurent MEHOIS) 23 Avril 2017 BAUDOIN Gérard (Photos d'archives) Le samedi 22 avril 2017 à ROMORANTIN (41) - Prix Centre Leclerc - Pass'Cyclisme - ROMORANTIN - organisé par le VS ROMORANTIN - les vainqueurs : D1D2 = COUTANCEAU (Christophe AC SUD 28) et D3D4 - BAUDOIN Gérard (CC BRAQUET ABBATIE - (Laurent MEHOIS) Tag(s) : #AMATEURS