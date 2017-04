MAURIAC. 16e Prix Raymond-Serrat. : Le Clermontois Delavaud en solitaire à Mauriac - Près de 120 coureurs, des seniors jusqu'aux poussins, avaient répondu à l'appel du VC Mauriac dimanche pour la 16 e édition du prix Raymond-Serrat - (Sports Auvergne)

Les vététistes ont rendez-vous à Avermes

La course des Isles, organisée par la section cyclo et VTT de l'Amicale Laïque d'Avermes, aura lieu ce samedi 8 avril, sur un circuit de 7 km autour d'Isléa. Nouveauté cette année, la course d...

http://www.sports-auvergne.fr/cyclisme/2017/04/05/les-vetetistes-ont-rendez-vous-a-avermes_12350379.html