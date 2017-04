Mickael Larpe (US Montauban)

Mickael Larpe s’impose au Coux et Bigaroque. - Samedi 22 Avril 2017 Grand Prix des fêtes du Coux et Bigaroque (24) Organisation : VC Monpaziérois Epreuve ouverte aux 1ére , 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC open Support du championnat de la Dordogne séniors. Sous un soleil éclatant , ils étaient une soixantaine à prendre le départ pour prétendre succéder à Mickael Larpe , vainqueur 2016. Mickael Larpe (US Montauban) 3éme fois vainqueur Au Coux ! -Classement + photos -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)