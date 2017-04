Né à Rennes, en 1935, Jean Régnier a passé toute sa vie dans la capitale bretonne , hormis une longue période en Algérie ( 26 mois) . Il était d'abord un cyclo-crossman et fût fidèle toute sa carrière au CC Rennes. Champion de Bretagne, à 20 ans, à Josselin ( au nez et à la barbe des favoris Jean Guédard et Fernand Laporte), il confirme l'hiver suivant à La Chèze. Après un longue interruption ( guerre d'Algérie) il reprend le vélo et le maillot à hermines en 1961 à Guer. Cette même année il termine 8è du France , à Dreux...