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Prix des vins du sancerrois Championnat du Cher des 2e, 3e catégories et juniors - Le 30 avril 2017 -  Amigny  - Amigny - 2ème, 3ème catégories, juniors et pass'Cyclistme (support Championnats de Cher) organisé par la 4S Saint-Satur - Noël RICHET(UC Orléans) devant Etienne AUDIDIER (AC Châtellerault) et Henry JUMEAUX (Team Peltrax - CSD) + classement et photos - (Isabelle MOREUX - Jacky BALLAND - Nadine MARECHAL - Laurine PHILIPPE)
Laurine PHILIPPE - Prix des Vins du Sancerrois - Championnat du Cher à Amigny (18) - 30 avril 2017
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Prix des vins du sancerrois Championnat du Cher des 2e, 3e catégories et juniors - Le 30 avril 2017 - Amigny - Amigny - 2ème, 3ème catégories, juniors et pass'Cyclistme (support Championnats de Cher) organisé par la 4S Saint-Satur - Noël RICHET(UC Orléans) devant Etienne AUDIDIER (AC Châtellerault) et Henry JUMEAUX (Team Peltrax - CSD) classement et photos - (Isabelle MOREUX - Jacky BALLAND - Nadine MARECHAL - Laurine PHILIPPE)

autres infos à venir...

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix des Vins du SancerroisDATE :30 avril 2017
ORGANISATEUR :4S ST SATUR 
SERIES / CATEGORIES :2 - 3 - J - PCO 
VILLE DE DEPART :AmignyDEPARTEMENT :18  
ENGAGES :105PARTANTS :97CLASSES :78 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°  R1704055  MOYENNE38,275DISTANCE :97,6
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
731RICHETNoëlUC ORLEANS1845071179202:33:00
1002AUDIDIEREtienneAC CHATELLERAUDAIS20861540862"
303JUMEAUXHenryTEAM PELTRAX - CSD12771150642"
154DAUDIN GUENEGOUFranckVELO SPORT VALLETAIS03440082192"
225PANNIERAnthonyJGS NIVERNAISE05580180373"
846PLAISANTLucasGUIDON CHALETTOIS1845083605Junior"
37NAVARIANHugo4S ST SATUR18180131173*"
328HOLLEBEKEEmmanuelAC ORSAY12913260093"
349CLOITREGuillaumeAC ORSAY1291326044PCO"
5710GIRARDOTAiméVINEUIL SPORTS1841065067Junior"
5911RABOISLéoVINEUIL SPORTS1841065196Junior"
8612MARDONAntoninGUIDON CHALETTOIS18450836122"
5313LE MONNIER DE GOUVILLEGuyAC TOURAINE1837331072Junior02:40
2014GESLINVincentUSP ISSOIRIENNE04630132522"
6915THIBAULTQuentinUC ORLEANS18450710662"
6716VILLOINGMorganUC GIEN SPORT18450701913"
4017MONMASSONGuillaumeAC BAS-BERRY1836102130Junior"
3818HUGUETClémentVS CHARTRAIN18280260393"
5419DUPONTDavidAAJ BLOIS CYCLISME18410551602"
10220LETELURobinVC LIGNIEROIS18180030182*"
8221HABERTAxelGUIDON CHALETTOIS18450835342"
4422MOREAUYoannVT TRANZAULT18363340572"
1323CHARLOTVictorVC PAYS DE LANGON0233056023Junior"
9624TABELLIONValentinUSM SARAN CYCLISME1845302055Junior"
3625GIROTWassilyAC SUD 281828024234Junior"
6526COQUETFabienUC GIEN SPORT1845070106Junior"
6127DEMAYWilliamsMONTRICHARD CYCLISME 4118413100432"
8528PERRAGINEliottGUIDON CHALETTOIS18450836112"
6229DEMAYRichardMONTRICHARD CYCLISME 411841310050Junior"
8730RONXINAlexisGUIDON CHALETTOIS1845083614Junior"
4831BARDARYPierreVT TRANZAULT18363340793"
5232POPINRodolpheUC JOUE LES TOURS18370440313"
2733NIQUETDylanU. COSNOISE SPORTIVE05580300613"
5134BEUCHERDamienPL PAUL BERT TOURS1837042052Junior"
1235FILIPPIYanisUC MEHUNOISE18180110263*"
6036AUGISSylvainECSSAN1841289141Junior"
7937VALOYJohanGUIDON CHALETTOIS1845083175Junior"
6338LEGRANDFabriceCG ORLEANS LOIRET18450660462"
4939BARDARYFrançoisVT TRANZAULT18363340803"
640JACQUINBaptisteAC SANCOINS1818001104Junior*"
        

 

541M`COUEZOULucasAC SANCOINS1818001101Junior*"
3942BONNEAUBenjaminUS ARGENTONNAISE18360301833"
7143LESUEURRonanUC ORLEANS18450710783"
7244FLORESTANNicolasUC ORLEANS1845071121PCO"
745JACQUINQuentinVC LIGNIEROIS18180030633*"
3546HOLZMEIERFabianAC ORSAY12913260453"
947JAMETJulienCC VIERZONNAIS18180061543*"
5648ILERETEnzoVINEUIL SPORTS1841065045Junior"
9249DEMEAUTISMaximeST JEAN DE LA RUELLE CYC18452870093"
7050BASSELETAbelUC ORLEANS1845071075Junior"
5851COUTYArthurVINEUIL SPORTS18410650863"
2552DEJONGHEThomasU. COSNOISE SPORTIVE05580300463"
7853DAGNICOURTDylanGUIDON CHALETTOIS18450831632"
10554HENRIOTAchilleCC VARENNES VAUZELLES0558010314Junior"
2155DUCROUXSteeveCC VARENNES VAUZELLES05580101373"

 

9356CONTAULTMaxandreST JEAN DE LA RUELLE CYC1845287026Junior"
8857OGEZFabienVS CACIEN18452610023"
258FINOCCHIAROThomas4S ST SATUR18180130713*"
9059CABOCHESébastienVS CACIEN18452613313"
4660CHAUVETBaptisteVT TRANZAULT1836334067Junior"
9461MOREAUNicolasST JEAN DE LA RUELLE CYC18452870283"
9862SAILLARDRémiVS ST CYRIEN18453720053"
6463MELLETQuentinCG ORLEANS LOIRET18450662883"
1664GUAYAlexandreAC BELMONTAISE03721460382"
7565GROSEILLIERJulienUC ORLEANS18450712912"
1466HECKELGaspardUC NANTES ATLANTIQUE0344007468Junior"
4367CHAUMEAURémiVT TRANZAULT1836334011Junior"
4768BERNARDKillianVT TRANZAULT1836334068Junior"
1069ROTROUAnthonyCC VIERZONNAIS18180061952*"
2870DUPONTJulienVC TOUCY05892511182"
4571CHAUVETArnaudVT TRANZAULT18363340663"
4172SIMONLouisUC AIGURANDE1836207006PCO"
6673VANHOVELudovicUC GIEN SPORT18450701393"
174LE HERThéo4S ST SATUR18180130683*"
1175ROTROUXavierCC VIERZONNAIS18180061963*02:40
3376BOURDONKévinAC ORSAY1291326024302:40
7777FICHOTHervéUS BONNY1845073058202:40
878RAYERValentinCC VIERZONNAIS1818006150Junior*02:40
079      

 

Publié par Laurine Philippe sur samedi 29 avril 2017
Prix des vins du sancerrois Championnat du Cher des 2e, 3e catégories et juniors - Le 30 avril 2017 -  Amigny  - Amigny - 2ème, 3ème catégories, juniors et pass'Cyclistme (support Championnats de Cher) organisé par la 4S Saint-Satur - Noël RICHET(UC Orléans) devant Etienne AUDIDIER (AC Châtellerault) et Henry JUMEAUX (Team Peltrax - CSD) + classement et photos - (Isabelle MOREUX - Jacky BALLAND - Nadine MARECHAL - Laurine PHILIPPE)

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Laurine PHILIPPE - Prix des Vins du Sancerrois - Championnat du Cher à Amigny (18) - 30 avril 2017

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