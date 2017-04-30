Laurine PHILIPPE - Prix des Vins du Sancerrois - Championnat du Cher à Amigny (18) - 30 avril 2017
Prix des vins du sancerrois Championnat du Cher des 2e, 3e catégories et juniors - Le 30 avril 2017 - Amigny - Amigny - 2ème, 3ème catégories, juniors et pass'Cyclistme (support Championnats de Cher) organisé par la 4S Saint-Satur - Noël RICHET(UC Orléans) devant Etienne AUDIDIER (AC Châtellerault) et Henry JUMEAUX (Team Peltrax - CSD) classement et photos - (Isabelle MOREUX - Jacky BALLAND - Nadine MARECHAL - Laurine PHILIPPE)
autres infos à venir...
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix des Vins du Sancerrois
|DATE :
|30 avril 2017
|ORGANISATEUR :
|4S ST SATUR
|
|SERIES / CATEGORIES :
|2 - 3 - J - PCO
|
|VILLE DE DEPART :
|Amigny
|DEPARTEMENT :
|18
|
|
|ENGAGES :
|105
|PARTANTS :
|97
|CLASSES :
|78
|
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|
|
|
|Epreuve n° R1704055
|
|
|MOYENNE
|38,275
|DISTANCE :
|97,6
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|73
|1
|RICHET
|Noël
|UC ORLEANS
|1845071179
|2
|02:33:00
|100
|2
|AUDIDIER
|Etienne
|AC CHATELLERAUDAIS
|2086154086
|2
|"
|30
|3
|JUMEAUX
|Henry
|TEAM PELTRAX - CSD
|1277115064
|2
|"
|15
|4
|DAUDIN GUENEGOU
|Franck
|VELO SPORT VALLETAIS
|0344008219
|2
|"
|22
|5
|PANNIER
|Anthony
|JGS NIVERNAISE
|0558018037
|3
|"
|84
|6
|PLAISANT
|Lucas
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083605
|Junior
|"
|3
|7
|NAVARIAN
|Hugo
|4S ST SATUR
|1818013117
|3*
|"
|32
|8
|HOLLEBEKE
|Emmanuel
|AC ORSAY
|1291326009
|3
|"
|34
|9
|CLOITRE
|Guillaume
|AC ORSAY
|1291326044
|PCO
|"
|57
|10
|GIRARDOT
|Aimé
|VINEUIL SPORTS
|1841065067
|Junior
|"
|59
|11
|RABOIS
|Léo
|VINEUIL SPORTS
|1841065196
|Junior
|"
|86
|12
|MARDON
|Antonin
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083612
|2
|"
|53
|13
|LE MONNIER DE GOUVILLE
|Guy
|AC TOURAINE
|1837331072
|Junior
|02:40
|20
|14
|GESLIN
|Vincent
|USP ISSOIRIENNE
|0463013252
|2
|"
|69
|15
|THIBAULT
|Quentin
|UC ORLEANS
|1845071066
|2
|"
|67
|16
|VILLOING
|Morgan
|UC GIEN SPORT
|1845070191
|3
|"
|40
|17
|MONMASSON
|Guillaume
|AC BAS-BERRY
|1836102130
|Junior
|"
|38
|18
|HUGUET
|Clément
|VS CHARTRAIN
|1828026039
|3
|"
|54
|19
|DUPONT
|David
|AAJ BLOIS CYCLISME
|1841055160
|2
|"
|102
|20
|LETELU
|Robin
|VC LIGNIEROIS
|1818003018
|2*
|"
|82
|21
|HABERT
|Axel
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083534
|2
|"
|44
|22
|MOREAU
|Yoann
|VT TRANZAULT
|1836334057
|2
|"
|13
|23
|CHARLOT
|Victor
|VC PAYS DE LANGON
|0233056023
|Junior
|"
|96
|24
|TABELLION
|Valentin
|USM SARAN CYCLISME
|1845302055
|Junior
|"
|36
|25
|GIROT
|Wassily
|AC SUD 28
|1828024234
|Junior
|"
|65
|26
|COQUET
|Fabien
|UC GIEN SPORT
|1845070106
|Junior
|"
|61
|27
|DEMAY
|Williams
|MONTRICHARD CYCLISME 41
|1841310043
|2
|"
|85
|28
|PERRAGIN
|Eliott
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083611
|2
|"
|62
|29
|DEMAY
|Richard
|MONTRICHARD CYCLISME 41
|1841310050
|Junior
|"
|87
|30
|RONXIN
|Alexis
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083614
|Junior
|"
|48
|31
|BARDARY
|Pierre
|VT TRANZAULT
|1836334079
|3
|"
|52
|32
|POPIN
|Rodolphe
|UC JOUE LES TOURS
|1837044031
|3
|"
|27
|33
|NIQUET
|Dylan
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030061
|3
|"
|51
|34
|BEUCHER
|Damien
|PL PAUL BERT TOURS
|1837042052
|Junior
|"
|12
|35
|FILIPPI
|Yanis
|UC MEHUNOISE
|1818011026
|3*
|"
|60
|36
|AUGIS
|Sylvain
|ECSSAN
|1841289141
|Junior
|"
|79
|37
|VALOY
|Johan
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083175
|Junior
|"
|63
|38
|LEGRAND
|Fabrice
|CG ORLEANS LOIRET
|1845066046
|2
|"
|49
|39
|BARDARY
|François
|VT TRANZAULT
|1836334080
|3
|"
|6
|40
|JACQUIN
|Baptiste
|AC SANCOINS
|1818001104
|Junior*
|"
|
|
|
|
|
|
|
|
|5
|41
|M`COUEZOU
|Lucas
|AC SANCOINS
|1818001101
|Junior*
|"
|39
|42
|BONNEAU
|Benjamin
|US ARGENTONNAISE
|1836030183
|3
|"
|71
|43
|LESUEUR
|Ronan
|UC ORLEANS
|1845071078
|3
|"
|72
|44
|FLORESTAN
|Nicolas
|UC ORLEANS
|1845071121
|PCO
|"
|7
|45
|JACQUIN
|Quentin
|VC LIGNIEROIS
|1818003063
|3*
|"
|35
|46
|HOLZMEIER
|Fabian
|AC ORSAY
|1291326045
|3
|"
|9
|47
|JAMET
|Julien
|CC VIERZONNAIS
|1818006154
|3*
|"
|56
|48
|ILERET
|Enzo
|VINEUIL SPORTS
|1841065045
|Junior
|"
|92
|49
|DEMEAUTIS
|Maxime
|ST JEAN DE LA RUELLE CYC
|1845287009
|3
|"
|70
|50
|BASSELET
|Abel
|UC ORLEANS
|1845071075
|Junior
|"
|58
|51
|COUTY
|Arthur
|VINEUIL SPORTS
|1841065086
|3
|"
|25
|52
|DEJONGHE
|Thomas
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030046
|3
|"
|78
|53
|DAGNICOURT
|Dylan
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083163
|2
|"
|105
|54
|HENRIOT
|Achille
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010314
|Junior
|"
|21
|55
|DUCROUX
|Steeve
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010137
|3
|"
|93
|56
|CONTAULT
|Maxandre
|ST JEAN DE LA RUELLE CYC
|1845287026
|Junior
|"
|88
|57
|OGEZ
|Fabien
|VS CACIEN
|1845261002
|3
|"
|2
|58
|FINOCCHIARO
|Thomas
|4S ST SATUR
|1818013071
|3*
|"
|90
|59
|CABOCHE
|Sébastien
|VS CACIEN
|1845261331
|3
|"
|46
|60
|CHAUVET
|Baptiste
|VT TRANZAULT
|1836334067
|Junior
|"
|94
|61
|MOREAU
|Nicolas
|ST JEAN DE LA RUELLE CYC
|1845287028
|3
|"
|98
|62
|SAILLARD
|Rémi
|VS ST CYRIEN
|1845372005
|3
|"
|64
|63
|MELLET
|Quentin
|CG ORLEANS LOIRET
|1845066288
|3
|"
|16
|64
|GUAY
|Alexandre
|AC BELMONTAISE
|0372146038
|2
|"
|75
|65
|GROSEILLIER
|Julien
|UC ORLEANS
|1845071291
|2
|"
|14
|66
|HECKEL
|Gaspard
|UC NANTES ATLANTIQUE
|0344007468
|Junior
|"
|43
|67
|CHAUMEAU
|Rémi
|VT TRANZAULT
|1836334011
|Junior
|"
|47
|68
|BERNARD
|Killian
|VT TRANZAULT
|1836334068
|Junior
|"
|10
|69
|ROTROU
|Anthony
|CC VIERZONNAIS
|1818006195
|2*
|"
|28
|70
|DUPONT
|Julien
|VC TOUCY
|0589251118
|2
|"
|45
|71
|CHAUVET
|Arnaud
|VT TRANZAULT
|1836334066
|3
|"
|41
|72
|SIMON
|Louis
|UC AIGURANDE
|1836207006
|PCO
|"
|66
|73
|VANHOVE
|Ludovic
|UC GIEN SPORT
|1845070139
|3
|"
|1
|74
|LE HER
|Théo
|4S ST SATUR
|1818013068
|3*
|"
|11
|75
|ROTROU
|Xavier
|CC VIERZONNAIS
|1818006196
|3*
|02:40
|33
|76
|BOURDON
|Kévin
|AC ORSAY
|1291326024
|3
|02:40
|77
|77
|FICHOT
|Hervé
|US BONNY
|1845073058
|2
|02:40
|8
|78
|RAYER
|Valentin
|CC VIERZONNAIS
|1818006150
|Junior*
|02:40
|0
|79
|
|
|
|
|
|