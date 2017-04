Le vent a fait la différence, hier, sur le prix du Chemin vert à Mehun, support du championnat du Cher des pass'cyclistes.

L'épreuve organisée par l'UC Mehun a vu une échappée de douze hommes se former dans les premiers tours (uniquement des D1 et D2), initiée par Arnaud Chauveau (UC Mehun) et Olivier Plancoulaine (ASPTT Châteauroux).

À deux tours de l'arrivée, ils n'étaient plus que neuf à espérer lever les bras, mais Arnaud Chauveau était le plus fort et c'est en solitaire qu'il s'imposait et était sacré champion départemental des D1 et D2 devant Francis Gaucher (UC Mehun) et Richard Coton (AC Sancoins).

Chez les D3 et D4, Jean-Jacques Dubourg (UC Châteauroux) s'est imposé au sprint. Le président mehunois Ferdinand Dézelak, 3 e, est monté sur la plus haute marche du podium départemental, avec Denis François (UC Mehun) et Gilles Jacquet (Cyclisme en Terres vives).