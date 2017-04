Quatre étapes du 19 au 21 mai 2017, avec un départ de La Source - La 39 e édition du Tour du Loiret se déroulera du 19 au 21 mai. Toujours sur trois jours et en quatre étapes. L’épreuve fait un retour dans l’est du département et dans la cité johannique. - (Pierre Perlicius - La REP)

La 39 e édition du Tour du Loiret se déroulera du 19 au 21 mai. Toujours sur trois jours et en quatre étapes. L’épreuve fait un retour dans l’est du département et dans la cité johannique.

«Cela fait cinq ou six ans que l'on n'était pas revenu sur Orléans. Cette trente-neuvième édition marque le retour de l'épreuve dans la capitale régionale. C'était l'un de nos souhaits ». Dans sa présentation du Tour du Loiret, souvenir Roland-Gruber, édition 2017 qui a eu lieu la semaine dernière, Daniel Bouteille avait le sourire en annonçant que le départ de la première étape (le vendredi 20 mai) sera donné d'Orléans La Source. « Par rapport à l'édition de 2016, il y a 80 % de nouveautés », poursuivait-il.

C'est devenu « classique », les fins d'étapes se disputeront sur un circuit à parcourir plusieurs fois. « C'est un concept de plus en plus employé. C'est pour que les communes profitent un peu plus du spectacle », assurait Daniel Bouteille, le directeur du comité d'organisation, toujours entouré par ses fidèles adjoints : Denis Lopez et Loïc Bercegeay.

La 39 e édition se déroulera toujours sur trois et en quatre étapes. Si l'an dernier le contre-la-montre individuel avait clôturé l'épreuve, cette année, il a été placé en avant-dernière étape : un 15 km entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Denis-de-l'Hôtel avec arrivée sur le vélodrome. Un exercice qui pourrait rebattre les cartes avant la dernière étape, dimanche…

Ils seront 90 coureurs (répartis dans 15 équipes) à prendre le départ. À noter la présence de quatre équipes étrangères. « Cette année avec les élections, d'autres grandes courses ont déplacé leurs dates. J'ai demandé à la Fédération une dérogation. Elle a accepté. Normalement c'est trois équipes », expliquait le directeur de course. Ainsi le peloton aura une petite couleur internationale avec la présence de deux équipes belges, une Hollandaise et une Italienne. Les deux derniers vainqueurs du Tour du Loiret seront au départ : le Belge Niels Nachtergaele (maintenant chez Atom 6) et le Français Yoann Paillot (Océane Top 16). Pour la première fois depuis le renouveau, trois formations du Loiret seront dans le peloton. Outre le Guidon châlettois et l'UC Orléans, deux habitués, on note le grand retour du Cercle Gambetta.

Pierre Perlicius