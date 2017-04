Saint-Amand-Montrond (18), organisé par l’AS Culan - Deux fois deuxième, Noël Richet (UC Orléans) a pris sa revanche, hier, sur le prix de la fête du Printemps ; un prix organisé par l'AS Culan sur un circuit intra-muros et animé par dix talentueux coursiers sur les cinquante et un qui avaient pris le départ. - (Nadine MARECHAL)

Succès non contesté de Noël Richet et le bouquet pour Madame Deux fois deuxième, Noël Richet (UC Orléans) a pris sa revanche, hier, sur le prix de la fête du Printemps ; un prix organisé pa...

Deux fois deuxième, Noël Richet (UC Orléans) a pris sa revanche, hier, sur le prix de la fête du Printemps ; un prix organisé par l'AS Culan sur un circuit intra-muros et animé par dix talentueux coursiers sur les cinquante et un qui avaient pris le départ.

Après quelques tours de chauffe sous un agréable soleil printanier, un duo composé de Guillaume Brasseur (VS Chartres) et David Blanchain (Girondins de Bordeaux) filait à l'anglaise. Mais, tandis que Blanchain perdait pied et que Brasseur tentait de résister, le peloton piloté par Camille Batista (CG Orléans), le lauréat des éditions 2014 et 2015, revenait vite et fort.

Immédiatement, une nouvelle échappée se formait, toujours avec Guillaume Brasseur, accompagné de son frère Julien (VS Chartres), de Robin Letelu (VC Lignières), qui étrennait sa licence de 2 e catégorie, mais aussi de Camille Batista (CG Orléans), Noël Richet (UC Orléans), Rémi Dhervillez (Guidon chalettois), Anthony Bisceglia (AC Cusset), Antony Tévenot (VSN Morvan) et Antoine Jeannet (UC Digoin).

Les dix fuyards s'entendaient bien. Personne ne laissait passer son relais. Ils se retrouvaient à neuf après la crevaison de Breugniot et rien ne semblait casser leur moral et leur envie d'aller au bout de l'aventure.

Richet trop fort pour ses compagnons d'échappée

L'écart s'intensifiait au fil des tours, malgré les efforts de Loïc Breugniot, Julien Dupont (Toucy), Maxime Geffroy (VSN Morvan), Sébastien Chabert (Issoire), Séverin Chollet et Julien Philibert (US Cosne) pour tenter de faire la jonction.

Après que la tête a avalé le peloton, Batista portait une attaque mais ses adversaires ne lui laissaient pas la chance de réaliser la passe de trois. À son tour, Dhervillez s'esquivait mais était revu par Tévenot, Jeannet et Richet.

Le quatuor grappillait quelques secondes et se dirigeait à vive allure vers l'arrivée. Richet, qui souhaitait cueillir un bouquet et l'offrir à Sophie, son épouse, pour son anniversaire, déposait ses compagnons à un kilomètre de l'arrivée pour triompher en solitaire. « Je pensais être le plus fort au sprint mais j'ai préféré assurer le coup », soulignait le vainqueur qui, à quarante-trois ans, affiche une forme resplendissante.

le classement

1. Noël Richet (UC Orléans) ; 2. Antoine Jeannet (UC Digoin) ; 3. Rémi Dhervillez (Guidon chalettois) ; 4. Antony Tévenot (VSN Morvan) ; 5. Anthony Biscéglia (AC Cusset) ; 6. Camille Batista (CG Orléans) ; 7. Robin Letelu (VC Lignières) ; 8. Julien Brasseur (VS Chartres) ; 9. Guillaume Brasseur (VS Chartres) ; 10. Loïc Breugniot (UC Digoin)…

Nadine Maréchal