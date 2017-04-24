Samedi 29 avril 2017 - PRIX DES TAZONS  à GIVARDON(18), organisé par l'AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS - MINIMES ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 5 FOIS) + CADETS ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 10 FOIS)  - (Michel NOEL - Amicale Cycliste de Sancoins)

PRIX DES TAZONS
AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS 29/04/2017
GIVARDON 18
CADETS ET DAMES
SALLE DES FETES FRANCK SAUTHON
CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 10 FOIS
55KM 15H00 A 15H50 PLACE DE L'EGLISE
ROUTE DE LEVIGNY
MICHEL NOEL 12 BIS RUE DU DOCTEUR BELETRE
18600 SANCOINS
m.noel18@orange.fr
0248746039
0689193079
PRIX DES TAZONS
AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS 29/04/2017
GIVARDON 18
MINIMES ET DAMES
SALLE DES FETES FRANCK SAUTHON
CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 5 FOIS
5 27.500KM 13H00 A 13H50 PLACE DE L'EGLISE
ROUTE DE LEVIGNY
MICHEL NOEL 12 BIS RUE DU DOCTEUR BELETRE
18600 SANCOINS
m.noel18@orange.fr
14H00
0248746039
0689193079