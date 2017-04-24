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Samedi 29 avril 2017 - PRIX DES TAZONS  à GIVARDON(18), organisé par l'AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS - MINIMES ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 5 FOIS) + CADETS ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 10 FOIS)  - (Michel NOEL - Amicale Cycliste de Sancoins)
Samedi 29 avril 2017 - PRIX DES TAZONS  à GIVARDON(18), organisé par l'AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS - MINIMES ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 5 FOIS) + CADETS ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 10 FOIS)  - (Michel NOEL - Amicale Cycliste de Sancoins)
Samedi 29 avril 2017 - PRIX DES TAZONS  à GIVARDON(18), organisé par l'AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS - MINIMES ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 5 FOIS) + CADETS ET DAMES (CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 10 FOIS)  - (Michel NOEL - Amicale Cycliste de Sancoins)

https://www.facebook.com/Amicale-Cycliste-Sancoins-184465524932207/?


PRIX DES TAZONS 
AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS 29/04/2017
GIVARDON 18
CADETS ET DAMES 

SALLE DES FETES FRANCK SAUTHON


CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 10 FOIS
 55KM 15H00 A 15H50 PLACE DE L'EGLISE
ROUTE DE LEVIGNY

MICHEL NOEL 12 BIS RUE DU DOCTEUR BELETRE
18600 SANCOINS

m.noel18@orange.fr


0248746039
0689193079
 


PRIX DES TAZONS 
AMICALE CYCLISTE DE SANCOINS 29/04/2017
GIVARDON 18
MINIMES ET DAMES

SALLE DES FETES FRANCK SAUTHON
CIRCUIT DE 5.500KM A PARCOURIR 5 FOIS
5 27.500KM 13H00 A  13H50 PLACE DE L'EGLISE
ROUTE DE LEVIGNY

MICHEL NOEL 12 BIS RUE DU DOCTEUR BELETRE
18600 SANCOINS

m.noel18@orange.fr


 14H00
0248746039
0689193079

Tag(s) : #AMATEURS, #Michel NOEL - Amicale Cycliste de Sancoins, #Epreuves en cours et à venir...
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