Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 - 4ème Tour de la Communauté de Communes  entre Somme et Loire Epreuve 2.24.2B organisée par l'EC Bourbonnien + palmarès + résultats et photos 2016 - (Alain RATTAT - Le blog du cyclisme en Auvergne Limousin + Daniel MORLEVAT)

2 et 3 ème étape du 3ème Tour de la Communauté de Commune Entre Somme et Loire - 17 avril 2016 - FRANCK LAFFAIRE ( USP ISSOIRE ) est maillot jaune devant ANTONY PANNIER ( JGSN) et VINCENT GOUESBIER ( Corbeil ). Classements et photos - (Daniel MORLEVAT) - Les actus du cyclisme

Daniel MORLEVAT - 2 et 3 ème étape du Tour de la COM- COM entre Somme et Loire (71) - 17 avril 2016 Salut Roland ! 2 ème étape du Tour de la COM- COM ! CLM par équipes disputé sur 21 kms entr...

http://www.les-actus-du-cyclisme.com/2016/04/2-et-3-eme-etape-du-tour-de-la-com-com-entre-somme-et-loire-71-17-avril-2016-franck-laffaire-usp-issoire-est-maillot-jaune-devant-an