MARTIN Simon US BOUSCATAISE

Simon Martin s’impose à Saint Genés de Blaye - Samedi 8 Avril 2017 25éme ronde des marais à Saint Genés de Blaye Organisation : SC Braud et Saint Louis Epreuve 3éme , juniors , PC open et PC du Club Victoire de Simon Martin (US Bouscataise) -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)