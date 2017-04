DIRECT ÉNERGIE AVEC PASCALE

Par Facebook, vous savez peut-être déjà que DIRECT ENERGIE, société française engagée dans le cyclisme, va donner un coup de pouce à Pascale JEULAND-TRANCHANT (Girondins de Bordeaux) double Championne de France 2016.

Pascale remportera la plus belle des victoires dans 45 jours, puisqu'elle sera maman, mais pense déjà à son retour au plus haut niveau de la compétition.



Notre Girondine, forte de ses 17 titres nationaux, de ses 2 titres mondiaux et de ses 60 (environ) sélections en Équipe de France, est sans doute l'athlète en activité la plus titrée - tous sports confondus - à Bordeaux et dans notre Grande Région.

Comme les Girondins de Bordeaux, Direct Énergie soutient Pascale : "Parce qu’elle le vaut bien !"

(Photo 2016 : Pascale 2 fois en or à Bordeaux)