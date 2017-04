Tour du Charollais: 1er Jérémie Defaye du SCO Dijon

Le Dijonnais Jérémie Defaye s'est imposé cet après-midi à Charolles à l'occasion de la 38e édition du Tour du Charollais. Il devance Boris Orlhac (USP Issoire), grand animateur de la course, et Benjamin Dybal de l'AC Bisontine. A notre la quatrième place du toujours jeune Samuel Plouhinec (Team Peltax) tandis qu'Eddy Finé (Charvieu-Chavagneux) complète le Top 5 de l'épreuve. Retrouvez ci-dessous le déroulement de la course.