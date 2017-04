La victoire ne pouvait pas échapper à Valverde : le résumé de la course en vidéo

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - Pour la 4e fois depuis 2006, Alejandro Valverde a remporté la victoire sur la Doyenne des classiques, dimanche. Voici un résumé de la course en vidéo.

Insatiable Valverde

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - Quelques jours après la Flèche Wallonne, Alejandro Valverde a remporté la 103e Doyenne, dimanche, pour la 4e fois de sa carrière après 2015, 2008 et 2006. L'Espagnol de la Movistar s'est imposé au sprint devant Dan Martin (Quick Step-Floors) et Michal Kwiatkowski (Sky). Premier Français, Romain Bardet (AG2R La Mondiale) termine à la 6e place.

Valverde en larmes : 'Michele était un ami, cette victoire est pour sa famille'

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - Vainqueur de la Doyenne pour la 4e fois de sa carrière dimanche, Alejandro Valverde, très ému, a dédié ce succès à Michele Scarponi et à ses proches. L'Italien a trouvé la mort samedi dans un accident de la circulation, alors qu'il effectuait une sortie d'entrainement à vélo.

Contador : 'La joie de Michele était contagieuse'

Alberto Contador a durement encaissé la nouvelle de la disparition brutale de Michele Scarponi, décédé samedi matin dans un accident de la circulation alors qu'il s'entraînait à vélo. Contador s'est confié sur l'antenne d'Eurosport Espagne pour rendre hommage à son camarade.

Intercalé entre le peloton et les échappés, Debesay manque la route à deux reprises !

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - Après Andrea Guardini perdu sur l'autoroute sur Paris-Roubaix, c'est l'Erythréen Mekseb Debesay (Dimension Data) qui s'est perdu sur la route de Liège-Bastogne-Liège. Intercalé entre les échappés et le peloton, le coureur s'est trompé de route, non pas une mais deux fois de suite.

Coureurs en larmes et applaudissements : l'émouvant hommage rendu à Scarponi avant le départ

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE - Au lendemain du décès brutal de Michele Scarponi, les coureurs du peloton ont rendu un dernier hommage à l'Italien d'Astana au départ de la Doyenne.

Scarponi, l'ombre souriante de Liège

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE - Le sourire légendaire de Michele Scarponi était l'un des rares à flotter samedi à Liège, à la veille d'une Doyenne sur laquelle planera l'ombre du coureur italien décédé. La course et ses amis du peloton lui rendent hommage en marge de la Doyenne, soudainement reléguée au second plan.

Putain de camion

La disparition de Michele Scarponi, victime d'un accident de la route alors qu'il s'entraînait à vélo, a laissé le monde du cyclisme totalement interdit samedi. Elle vient aussi rappeler à quel point les coureurs sont fragilisés lorsqu'ils ne sont pas en situation de course.

Prudhomme sur la mort de Scarponi : 'c'est incroyablement violent'

Directeur d'ASO, Christian Prudhomme a évoqué la disparition de Michele Scarponi samedi à Liège, à la veille du départ de la dernière grande classique du printemps. Comme tout le monde, il est sous le choc.

Victime d'un accident de la route à l'entraînement, Michele Scarponi est mort

Le coureur italien de la formation Astana Michele Scarponi, 37 ans, a trouvé la mort ce samedi matin dans un accident de la route. Quatrième du Tour des Alpes qui s'est achevé vendredi, le coureur italien était à l'entraînement à Filottrano (côte est de l'Italie) quand il a été percuté par un van à un carrefour.

Valverde, l'insatiable

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE - Après un cinquième succès historique sur la Flèche wallonne, Alejandro Valverde (Movistar) s'avance en favori pour signer un troisième doublé avec la Doyenne, dimanche. À bientôt 37 ans, El Imbatido reste une machine à gagner, un amoureux du vélo que rien (ou presque) ne semble pouvoir dévier de ses conquêtes.

Astana sera bien au départ de la Doyenne après le décès de Scarponi

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - L'équipe Astana sera bien au départ de la course ce dimanche, après la disparition de Michele Scarponi samedi matin dans un accident de voiture. Après des rumeurs annonçant qu'elle pourrait ne pas disputer la classique, la formation kazakhe a bien signé son engagement et sera bien dans le peloton à Liège. Des hommages seront rendus à Scarponi avant la course.

Valverde contre le reste du monde, nouvel épisode pour oublier le chagrin

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE – Nouveau décor mais mêmes enjeux dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, Alejandro Valerde est grandissime favori à la victoire finale après avoir dominé la Flèche Wallonne mercredi. La meute des prétendants a faim, mais le coureur Movistar n'est toujours pas repu. Surtout, la course sera forcément teintée d'émotions, au lendemain de la disparition de Michele Scarponi.