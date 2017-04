Camille Batista a remporté le Tour de la communauté de communes du Lussacois au sprint hier. - (Photo cor., Marie-Line Broage)

Le plus malin s'est imposé Camille Batista a remporté le Tour de la communauté de communes du Lussacois au sprint hier. - (Photo cor., Marie-Line Broage) Le coureur du CG Orléans Loiret, Camille Batista, a su attendre son... http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Sport/Cyclisme/Cyclisme/n/Contenus/Articles/2017/04/02/Le-plus-malin-s-est-impose-3054493

classements Jérémy Bellicaud était sans doute le plus fort à Civaux. - (Photo cor., M.L. Broage) classements 1. Batista (CG Orléans) les 101 km en 2 h 29' (moyenne 40,65 km/h) 2. Le Henaff (CO Couronnais)... http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Sport/Cyclisme/Cyclisme/n/Contenus/Articles/2017/04/02/classements-3054254

Vienne - Cyclisme - Tour de la Communauté de Communes du Lussacois Le plus malin s'est imposé - Le coureur du CG Orléans Loiret, Camille Batista, a su attendre son heure pour remporter une course que l’excellent Angoumoisin Jérémy Bellicaud a animée. - (François BELLOT - Marie-Line BROAGE - Cgol Cercle Gambetta Cyclisme) LIRE LA SUITE...