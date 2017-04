Willy Perrocheau s’impose sur grand prix de Louisfert (44) - Info Loic Petiteau , merci ! En remportant le grand prix de Louisfert organisé par le CC CASTELBRIANTAIS dans le nord de la Loire Atlantique (arrondissement de Châteaubriant), Willy Perrocheau rend un double hommage et dédie sa victoire à Florent Sentucq son ex coéquipier décédé lors d’une chute de vélo sur le Circuit Boussaquin dans la Creuse, il y a presque un an, le 25 avril 2016, puis à sa grand mère décédée récemment. -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME.)