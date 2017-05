Il faisait chaud, très chaud hier à Chezal-Benoît. À tel point que les dirigeants et arbitres ont décidé de réduire la course en supprimant un tour de circuit.

Les 41 concurrents devaient donc boucler dix tours de 11,2 km soit 112 kilomètres sous un soleil accablant. Au fil des bornes, ce dernier a eu raison des plus tendres.

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire d'André Dufour, papa de Didier Dufour, le président-organisateur du VC Lignières, le peloton s'est lancé sans retenue à la conquête du Prix des ACPG-CATM. Très rapidement, quatre hommes mettaient le nez à la fenêtre, histoire de s'aérer : Letelu (VC Lignières), Buret (UC Mehun), Chabert (USP Issoire) et Stiévenard (US Saint-Florent).

Mais comme les suivantes, cette échappée avortait sous les coups de rein de puissants attaquants. C'est aux alentours du kilomètre 50 que dix hommes prenaient les commandes avec la ferme intention de ne plus les lâcher. M'Couezou (AC Sancoins), Legrand (CG Orléans), Buret (UC Mehun), Proust (UC Orléans), Chabert et Renard (USP Issoire), Maynadie (VC Cournon d'Auvergne), Brisson (VS Romorantin), Moreau (VT Tranzault) et Daudun Guenegou (VS valletais) étaient repris par Jacquin (VC Lignières), Jumeaux (Team Peltrax-CSD) et Pagnat (UV limousine). Ce groupe n'était guère animé par un esprit de franche camaraderie.

Le peloton, qui avait perdu nombre d'éléments, revenait vite et fort tandis que Letelu (VC Lignières), Cante (Cycle poitevin) et Perrier (VC Cournon d'Auvergne), partis en contre, faisaient à leur tour la jonction avec les quatorze hommes de tête.

Tout s'est joué dans le dernier tour

Le dernier tour allait être le théâtre de moult attaques. Legrand, Proust, Renard et Daudun-Guenegou repartaient de plus belle mais devaient supporter la présence de Moreau et Jumeaux, venus renforcer l'effectif.

Mais quand Jumeaux portait une estocade, pas un de ses adversaires n'était capable de prendre sa roue et le Francilien, deuxième à Pesselières, troisième du Prix des Vins du Sancerrois et à Garigny, autorisé à courir en seconde catégorie jusqu'à la fin du mois, s'imposait en solitaire.

Le classement

1. Henri Jumeaux (Team Peltrax-CSD, 1 re) ; 2. Yohann Proust (UC Orléans, 2 e) ; 3. Franck Daudun-Guenegou (VS valletais, 2 e) ; 4. Fabrice Legrand (CG Orléans, 2 e) ; 5. Gaël Renard (USP Issoire, 2 e) ; 6. Yoann Moreau (VT Tranzault, 2 e) ; 7. Lucas M'Couezou (AC Sancoins, J) ; 8. Quentin Jacquin (VC Lignières, 3 e) ; 9. Hugo Cante (Cycle poitevin, 2 e) ; 10. Robin Letelu (VC Lignières, 2 e), etc.

Nadine Maréchal