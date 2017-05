ACCDN Association des Clubs Cyclistes de Division Nationale

Classement individuel complet

Classement espoirs complet

Classement par équipes complet

La formation Vendée U remet les pendules à l'heure en mai sur l'ACCDN-ROCC Tour 2017 parrainé par Drag Bicycles ! Les Rouges emmenés par Mathieu Burgaudeau, Clément Orceau, David Rivière et Marlon Gaillard reprennent ainsi la tête des trois classements.La performance du mois est signée Mathieu Burgaudeau. L'ancien coureur du Saint-Jean-de-Monts Vendée Cyclisme Junior a terminé 2ème du classement final du Tour des Cantons Mareuil-Verteillac-Ribérac derrière son coéquipier Marlon Gaillard et 3ème de l'étape de Verteillac le 8 mai. Mathieu Burgaudeau s'est ensuite classé le week-end dernier 3ème avec les pros sur le Tour de Gironde (UCI 2.2) en finissant 2ème à Cenon et 4ème à Villenave-d'Ornon. L'ex-professionnel Yoann Paillot (Top 16) revient à la seconde place en remportant entre autres (et de nouveau) le Tour du Loiret. Flavien Maurelet (GSC Blagnac-VS31) débarque au 3ème rang en s'imposant lors de la 1ère étape du Tour de Gironde. Maurelet se classera 2ème au final.Mathieu Burgaudeau prend également les commandes chez les Espoirs. Il devance son coéquipier et ancien leader de l'ACCDN-ROCC Tour Clément Orceau et le Francilien Fabio Do Rego (Team Peltrax-CS Dammarie). Par équipes, Vendée U récupère donc son bien et précède désormais Côtes-d'Armor Cyclisme (Cam, Schmidt, Guillemot ...) et Sojasun Espoir-ACNC (Artus, Guay, Blampain ...). Le VCP de Loudéac sort du podium.1 BURGAUDEAU Mathieu (Vendée U) 95 pts2 PAILLOT Yoann (Top 16) 803 MAURELET Flavien (GSC Blagnac-VS31) 684 MOTTIER Justin (VCP de Loudéac) 665 CAM Maxime (Côtes-d'Armor Cyclisme) 646 ORCEAU Clément (Vendée U) 547 DO REGO Fabio (Team Peltrax-CS Dammarie) 538 RUSSO Clément (EC St-Etienne Loire) 459 SEIGLE Romain (CC Etupes Le Doubs PM) 449 ARTUS Willy (Sojasun Espoir-ACNC) 441 BURGAUDEAU Mathieu (Vendée U) 95 pts2 ORCEAU Clément (Vendée U) 543 DO REGO Fabio (Team Peltrax-CS Dammarie) 534 RUSSO Clément (EC St-Etienne Loire) 455 MADOUAS Valentin (UC Nantes Atlantique) 406 RIVIERE David (Vendée U) 267 GAREL Adrien (VCP de Loudéac) 248 ROUEIL Jules (UC Nantes Atlantique) 208 COSNEFROY Benoit (Chambéy CF) 208 GAILLARD Marlon (Vendée U) 208 MILLASSEAU Guillaume (Chambéy CF) 201 Vendée U 255 pts2 Côtes-d'Armor Cyclisme 1422 Sojasun Espoir-ACNC 1424 VCP de Loudéac 1345 Top 16 1226 CR4C Roanne 1177 Team Peltrax-CS Dammarie 1148 Team Pro Immo-VC Cournon-d'Auvergne 1079 GSC Blagnac-VS31 10610 UC Nantes Atlantique 9735. 03.05 au 06.05 Rhône-Alpes Isère Tour (2.2)Marco Minnaard (Wanty Groupe-Gobert)36. 05.05 au 08.05 Essor Breton (2.12)Maxime Cam (Côtes d'Armor Cyclisme)37. 06.05 au 08.05 Tour des Cantons Mareuil Verteillac Ribérac (2.13)Marlon Gaillard (Vendée U)38. 08.05 GP de la Ville de Tours - Trophée Raymond Berger (1.12)Epreuve annulée39. 13.05 au 14.05 Boucles Nationales du Printemps (3.58)Fabio Do Rego (Team Peltrax-CS Dammarie)40. 18.05 au 21.05 Tour de la Manche (2.12)Fabien Schmidt (Côtes d'Armor Cyclisme)41. 19.05 au 21.05 Tour du Loiret (2.12)Yoann Paillot (Océane Top 16)42. 19.05 au 21.05 Paris-Arras Tour (2.2)Jordan Levasseur (Armée de Terre)43. 21.05 GP de Montamisé (3.57)Alexis Martin (VCA St-Quentin)44. 25.05 GP des Hauts-de-France (1.12)Pascal Le Roux (VCA St-Quentin)45. 25.05 GP de la Rouchouze - Trophée Caballero (1.12)Mohamed Er Rafai (CG Orléans Loiret)46. 27.05 au 28.05 Tour de Gironde (2.2)Pablo Torres (Burgos-BH)47. 27.05 au 28.05 Tour du Jura (2.2)Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert)48. 28.05 Paris-Roubaix Espoirs (1.2U)Nils Eekhoff (Development Team Sunweb)49. 07.06 GP des Fontaines - Trophée Max Chicoisne (1.40)50. 08.06 au 11.06 Ronde de l'Oise (2.2)51. 09.06 au 11.06 La Sportbreizh (3.56)52. 10.06 au 11.06 Tour de Loire-Atlantique (2.12)53. 15.06 au 18.06 Tour du Nivernais-Morvan (2.12)54. 15.06 au 18.06 Tour de Savoie Mont Blanc (2.2)55. 22.06 Championnat de France CLM Elites (3.41)56. 24.06 Championnat de France Course en Ligne (3.49)57. 25.06 Circuit des Vignes du Pays Haut Poitou et Clain (1.12)