3 mai 2017

ACCDN-ROCC Tour 2017 : le VCP de Loudéac à l'honneur



Justin Mottier (VCP de Loudéac) conserve la tête de l'ACCDN-ROCC Tour 2017 parrainé par Drag Bicycles au terme d'un mois d'avril dense en épreuves. Mottier s'est classé 4ème à Saint-Pol-de-Léon sur le Tour de Bretagne - Trophée Granitier (UCI 2.2) et 10ème du Tour du Lot-et-Garonne qui était manche de la Coupe de France des clubs DN1. Clément Orceau (Vendée U), victorieux de La Gainsbarre à Portbail dans la Manche, demeure en seconde position. Maxime Cam (Côtes-d'Armor Cyclisme) a quant à lui brillé sur ce Tour de Bretagne disputé avec les pros en prenant la 5ème place du classement final. Cam a terminé aussi 3ème d'étape à Saint-Pol puis à Saint-Pern. Il se hisse maintenant au 3ème rang de ce classement ACCDN-ROCC Tour 2017.



Clément Orceau garde le leadership chez les Espoirs et devance désormais son coéquipier Mathieu Burgaudeau lauréat du Tour du Lot-et-Garonne à Mézin. Le Francilien Fabio Do Rego (Team Peltrax-CS Dammarie) débarque sur le podium. Do Rego a fini 5ème de Paris - Mantes-en-Yvelines (UCI 1.2) et 6ème à Auxi-le-Château lors de La Boucle de l'Artois.