Alexandre Le Roux confirme à Taponnat (16) - Dimanche 30 Avril 2017 15éme prix des jeunes , cadets , Crouail Assurances MMA Tour à Taponnat (16) Organisation : UA La Rochefoucauld Une échappée dés le départ avec Théo Lauseille( Pédale Jonzacaise), Florian Roy (Peujard VC) et Alexandre Le Roux ( Peujard VC) prend rapidement 2 minutes d’avance. A mi course Théo Lauseille et Alexandre Le Roux se détachent , Florian Roy se fait reprendre par un contre de 3 coureurs. Victoire d Alexandre Le Roux devant Théo Lauseille -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)