Le direct et le Top20 des Monts du Livradois

Aurélien Doléatto (Chambéry CF) a remporté cet après-midi la 70e édition des Monts du Livradois organisée par le Vélo-Club Ambertois qui lui fête cette année ses 90 ans. Rémi Rochas prend la deuxième place dans le même temps que le vainqueur et Geoffrey Bouchard complète le podium. Retrouvez ci-dessous le Top20 et le direct de l'épreuve.



28.05.17, 17:02- Ambert 1 Aurelien Doleatto 2 Rémi Rochas 3 Geoffrey Bouchard 4 Mohcine El Kouraji 5 Royner Navarro-Caille 6 Robin Meyer 7 Jocelyn Guillot 8 Louis Pijourlet 9 Camille Chancrin 10 Boris Orlhac 11 Emile Brenans 12 Aurelien Lionnet 13 Lucas Laubal 14 Bastien Duculty 15 Cristobal Olavaria 16 Romain Faussurier 17 Brice Deborde 18 Radoslav Konstantinov 19 Romain Guillot 20 Corentin Rose



28.05.17, 16:49 - Ambert Doleatto devant Rochas normalement !

28.05.17, 16:44 - Ambert Plus que 3 km !

28.05.17, 16:42 - Ambert Plus que 5 km et 1.30 d'avance pour Doleatto et Rochas !

28.05.17, 16:39 - Ambert Le 4e est Mocine El Kouraji

28.05.17, 16:38- Ambert Rochas...