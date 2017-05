Benoit Lagorce l’emporte à Saint Barthélémy d’Agenais (47) -Jeudi 25 Mai 2017 Article et photos , Caroline Debenest 85ème Grand Prix Cycliste de l’Ascension à Saint-Barthélémy d’Agenais Organisation : C.C. Barthéléméen et Leclerc-Vélo-Club-Tonneins Epreuve ouverte aux 2ème , 3ème catégorie , Juniors , PC Open 90 km = Circuit de 50 tours de ville d’un 1,5 km et 2 grands tours de 7 km (le premier et le dernier) Benoît Lagorce de l’UC Chateauroux s’impose à Saint-Barthélémy d’Agenais -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)