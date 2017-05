Les Boucles de la Mayenne 2017 Du 1er au 4 juin 2017, 21 équipes cyclistes, 126 coureurs vont sillonner les routes mayennaises lors d'un prologue et trois étapes. Pour la première fois cette année l'évènement sera télévisé en direct sur la chaine L'Equipe. - (Boucles de la Mayenne - Morgane BEZANNIER Photos )

Les Boucles de la Mayenne diffusées sur la chaîne l'Equipe ces trois prochaines années !

Forte des récents succès d’audience, la chaine L’Équipe complète son offre cycliste avec l’un des très beaux événements du grand Ouest : les Boucles de la Mayenne.Promues en 2014 dans la catégorie 2.1 du calendrier UCI, les Boucles de la Mayenne comptent parmi les plus belles courses par étapes du calendrier français. Les 3 étapes en ligne (2, 3 et 4 juin) seront diffusées en clair sur la chaine L’Équipe, l’occasion pour les téléspectateurs de suivre la performance des Français engagés et notamment de Bryan Coquard, tenant du titre. Le partenariat a été signé pour les prochaines éditions.

Couverture

Le 2 juin, la course sillonnera l’Ouest du département avec une étape qui conduira le peloton de Saint-Berthevin (Concession Renault) à Ernée. Point d’orgue de la compétition, la deuxième étape empruntera les routes du Nord de la Mayenne, avec un départ à Chantrigné, et renouera avec l’arrivée au sommet du Montaigu, rendez-vous qui sera sans doute décisif pour le classement général. Enfin, la dernère étape s'élancera de Sant-Cyr-Le-Gravelais, aux confins des Marches de Bretagne, pour se conclure à Laval.



Olivier Richefou, Président du Conseil Départemental de la Mayenne : « La Mayenne peut s’enorgueillir d’être une terre de cyclisme, avec ses sportifs de renommée internationale et ses événements de grande envergure parmi lesquels les Boucles de la Mayenne. Ce partenariat avec la chaine L’Équipe est une opportunité exceptionnelle pour le département. C’est une formidable occasion de mettre en avant nos richesses patrimoniales et touristiques et de renforcer la notoriété de la Mayenne bien au-delà de ses frontières. »

Pierrick Guesné, Président des Boucles de la Mayenne : « Nous sommes fiers de pouvoir partager et faire découvrir notre épreuve aux téléspectateurs de la chaine L’Équipe. Ce sera l’occasion pour tous d’apprécier une course de mouvements, où chaque seconde compte, et de découvrir le département de la Mayenne et ses vallons, un terrain de jeu idéal pour les coureurs cyclistes et propice aux attaques. Nous sommes heureux d’être accompagnés dans cette belle aventure par le Conseil départemental de la Mayenne, notre premier et fidèle partenaire. »

Arnaud de Courcelles, directeur du pôle TV de L’Équipe : « Le cyclisme a une place considérable dans l’histoire de L’Équipe. Il fait partie intégrante de la programmation de la chaine avec des monuments tels que le Milan-San Remo et le Giro. Avec les Boucles de la Mayenne, nous sommes heureux de proposer aux téléspectateurs l’une des plus belles courses par étapes du calendrier français et l’occasion de suivre les jeunes Français à l’image des derniers vainqueurs, Bryan Coquard et Anthony Turgis. »