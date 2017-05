La 100ème édition du Tour d'Italie comptera deux anciens lauréats au départ pour 3609 kilomètres de course comprenant quatre arrivées en altitude.

Tour d'Italie — Ces chiffres qui feront la 100ème

