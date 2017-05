Championnat 35 à Romillé - Victoire de Benjamin SAUVAGET (2é catégorie, US Vern) devant Tielemans ( VC Melesse) et Cueff (US Vern), cet après-midi à Romillé, dans le championnat Ille et Vilaine de cyclisme. Tielemans est sacré champion des 3è catégories, devant Gicquel (CC Rennes) et Chapin (AC Saint Malo de Phily) . Sauvaget (US Vern) champion 35 des 2ès devant Cueff (US Vern) et Leclaire (Redon OC) -

(Louis MEILLERAY)