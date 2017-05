Tour de Chongming Island — D'Hoore enfonce le clou - Tour de Chongming Island # 3. La Belge Jolien D'Hoore récidive au sprint et remporte la manche chinoise du Women's WorldTour devant Wild et Hosking = Aller plus loin : Tour de Chongming Island # 2 — Jolien D'Hoore rebondit Tour de Chongming Island # 1 — Kirsten Wild en spécialiste Les rapides à Chongming Island

Et de 2 pour Jolien D'Hoore sur le Chongming Island 2017 - © UCI Toute reproduction, même partielle, sans autorisation, est strictement interdite.

Tour de Chongming Island # 3. La Belge Jolien D'Hoore récidive au sprint et remporte la manche chinoise du Women's WorldTour devant Wild et Hosking.

Tour de Chongming Island — D'Hoore enfonce le clou - Tour de Chongming Island # 3. La Belge Jolien D'Hoore récidive au sprint et remporte la manche chinoise du Women's WorldTour devant Wild et Hosking

