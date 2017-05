Greg SOMOGYI (Didier Chatelin) CCVSA

Au revoir GREG Le monde du cyclisme vient de perdre l'un des siens dans un accident tragique, écrasé par un camion dans un rond point en allant s'entrainer et rejoindre ses copains de sorties. L'AMI de tout le peloton le Pap'S pour les jeunes de la DN1 Un exemple pour tous les jeunes lui qui était le "doyen" du peloton DN1 français à 44 ans Un guerrier qui était encore à l'avant dimanche lors de la 4e manche de la Coupe de France DN1 Mais surtout un mari et un pére exemplaire . Lui le cycliste qui avait une autre passion "voler dans les airs" que ce soit en planeur ou pour son travail. Tu as pris ton envol pour rejoindre ce ciel qui te faisait toujours réver. Nous savons que tu seras toujours là près de nous ,dans nos coeurs Que tu seras toujours là pour surveiller ta petite Lucie et ta femme Anne Lyse . Tu vas nous manquer GREG Ton sourire ,ta bonne humeur Bon vol (Didier Chatelin) l'ensemble des licenciés du CCVSA,très touchés par le décés tragique de GREGOIRE en pratiquant sa passion,aux valeurs incommensurables,présentes leurs sincéres condoléances à Anne Lysse,Lucie ainsi qu'a toute sa famille Les courses de SOISSONS lundi 29 juin en 1/2/3 et CLASTRES en Cadet FFC , Ufolep 1/2/3/4 le mercredi 31 mai sont annulées. Cyclistes faites attention à vous lorsque vous partez roulez! Automobilistes respectez nous ,nous n'avons pas de carrosserie pour nous protéger......seulement un casque. ça suffit ,il y a eu trop de victimes et de familles brisées! Nous devons réagir !