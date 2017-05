Il a fait chaud, hier en fin d'après-midi, sur le circuit dampierrois où le Francilien Delachaume (Étampes) est sorti vainqueur du duel qui l'opposait à 59 autres coursiers.

Sur le circuit de 3,3 km (à couvrir à 26 fois), les tentatives ont été nombreuses et les Giennois, du club organisateur, dans tous les coups. Le plus fort pour déclencher l'échappée finale était Villoing, à l'attaque dans la 19 e rotation, suivi par Bèvre (AC Saltusien). En contre, Delachaume (Étampes) et Samuel Tesson (ES Alneloise) les avaient rejoints au 21 e tour. Minet (Bonny), le vainqueur sortant, se joignait à la fête. Comme Badouille (ES Alneloise) et Despres (VC du Beaunois). Mais à la faveur d'une prime, Delachaume, qui avait ménagé ses efforts, prenait la fuite dans l'avant-dernier tour et n'était plus rejoint. Badouille réglait au sprint pour la deuxième place Minet, Tesson, Villoing et Despres.

Le classement

1. Delachaume (VC Étampes), les 85,8 km en 2h00'49'' ; 2. Badouille (ES Alneloise) ; 3. Minet (US Bonny) ; 4. Tesson (ES Alneloise) ; 5. Villoing (UC Gien sport) ; 6. Despres (VC du Beaunois) ; 7. Bèvre (AC Saltusien) ; 8. Sanz (US Créteil) ; 9. Maroni (UC Bords de Marne) ; 10. Benoist (UC Orléans) ; 16. Demeautis (St-Jean-de-la-Ruelle)…