Des nouvelles de l’équipe féminine MVC LADIES 33 à Chasseneuil (16) - Samedi 6 Mai 2017 Résultats de la course de Chasseneuil MMA CROUIAL TOUR -féminines. Organisation : UA La Rochefoucauld Des nouvelles de l’équipe féminine MVC LADIES 33. Hier, Mauryne Aidat, Mariette Flocard et Célia-Yuka Marignan ont participé à la course de Chasseneuil qui compte pour le MMA CROUIAL TOUR. - -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)