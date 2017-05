Ronde Nancéienne. Le Laval Cyclisme 53 s'offre un doublé en Meurthe-et-Moselle avec Clément Davy et Erwan Brenterch et passe en tête de la Coupe de France DN3.

Doublé lavallois sur la Ronde Nancéienne - Ronde Nancéienne. Le Laval Cyclisme 53 s'offre un doublé en Meurthe-et-Moselle avec Clément Davy et Erwan Brenterch et passe en tête de la Coupe de France DN3. Aller plus loin : La fiche de Clément Davy Le classement complet - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)