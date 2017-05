C'était écrit. Le parcours, situé en plein cœur de la Province de Pérouse, était taillé sur mesure pour Tom Dumoulin. Et le champion des Pays-Bas de la discipline n'a pas fait de détails. I...

Tour d’Italie : Tom Dumoulin (Sunweb) valide les pronostics - C’était écrit. Le parcours, situé en plein cœur de la Province de Pérouse, était taillé sur mesure pour Tom Dumoulin. Et le champion des Pays-Bas de la discipline n’a pas fait de détails. Il gagne l’étape, prend le maillot rose et se constitue une confortable avance en vue des Dolomites. A la peine Nairo Quintana et Thibaut Pinot, ont perdu beaucoup de temps… -

(TodayCycling)