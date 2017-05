Piero Lazzari, en speaker expérimenté, a eu ce mot bien choisi pour définir le prix cycliste de Melay organisé par l’Étoile cycliste de Marcigny dimanche : « C’est une véritable course d’usure ! ». 18 ans après sa dernière édition, et 70 ans après sa création, cette course a mis en rude concurrence soixante coureurs cyclistes venus de tout le Charolais-Brionnais, mais aussi de la Loire ou encore du Chalonnais. Victor Coppéré a mené la course, se plaçant dans le groupe de tête pour ne plus en sortir. Arrivé second, il s’est fait distancer dans les dernières minutes par Antoine Leroy, de l’UV Chalon. « J’y ai cru au dernier tour, a déclaré celui-ci. J’ai regardé derrière mois, je ne voyais plus le peloton ». Corentin Monier, du CR4C de Roanne, a terminé 3e. Baptiste Dury, du VC Charollais, arrivé 4e, a été classé 1er junior.