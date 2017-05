En mai, mettez l'accent sur vos points faibles - Au mois de mai, vous allez mettre l'accent sur vos points faibles et réaliser en fonction d'eux une séance spécifique au cours de votre semaine-type. + Aller plus loin : Bien gérer son alimentation En avril, place aux séances de seuil Crème et huile de massage avant une épreuve Mars, synonyme des premières compétitions Stage de préparation cycliste

Au mois de mai, vous allez mettre l'accent sur vos points faibles et réaliser en fonction d'eux une séance spécifique au cours de votre semaine-type.

En mai, mettez l'accent sur vos points faibles

