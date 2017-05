Tour d'Italie — Faux-départ pour Bardiani-CSF - Contrôlés positifs hors compétition les 25 et 26 avril derniers, Nicola Ruffoni et Stefano Pirazzi ont logiquement été exclus du Giro. L'équipe Bardiani partira à sept.+ Aller plus loin : La fiche de Nicola Ruffoni La fiche de Stefano Pirazzi Tour d'Italie — Bardiani-CSF pour le Giro

Contrôlés positifs hors compétition les 25 et 26 avril derniers, Nicola Ruffoni et Stefano Pirazzi ont logiquement été exclus du Giro. L'équipe Bardiani partira à sept.

