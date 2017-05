Finale du TRJC 2017

Bravo et félicitations à l'équipe de l'Indre ou nos jeunes des écoles de cyclisme se sont super bien bagarrés pour obtenir 3 titres dont un doublé et places d'honneur ainsi que la seconde place pour le classement par équipe départementale à la finale du Trophée Régional du Jeune Cycliste à St Georges-de-Poisieux organisé par l'UBCC d'une main de maitre. Merci à tous leur bénévole.

Ils étaient 13 gamins et jeune demoiselle issus de 4 clubs de l'Indre à courir sous les couleurs du Comité départemental:

Benjamins: 1- Florian GAILLARD (US Argenton); 2- Enzo CHARLUET (VC Blancois); 11- Théo DESAIX (US Argenton); 15- Joseph LAURENT (US Argenton); 20- Théo BRIFFAUD (US Argenton)

Benjamines: 1- Julie DEPYE (VC Blancois)

Pupilles: 1- Leny LIGONNIERE (IV Passion); 13- Nicolas CHABIRAN (IV PASSION); 14- Louis JAUTARD (VT Tranzault); 19- Pierre CHABIRAN (IV Passion); 36- Quentin DOLIDIER (US Argenton); 37- Bastien BRIFFAUD (US Argenton)

Poussins: 4- Lilian DOLIDIER (US Argenton)

Classement par équipe: 1- CD Loiret 139 pts; 2- CD Indre 178 pts; 3- CD Cher (202 pts); 4- CD Indre-et-Loire (207 pts); 5- CD Eure-et-Loir (272 pts); 6- CD Loir-et-Cher (305 pts).

Un grand merci aux accompagnateurs et parents qui m'ont beaucoup aidés à diriger cette jeune équipe ou la solidarité, la camaraderie et l'esprit d'équipe a été très forte, ce qui a permis d'obtenir ces magnifiques résultats. Encore un grand bravo.

Voir les classements complets:

http://f2.quomodo.com/…/uplo…/11526/Classement_TRJC_2017.pdf