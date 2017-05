Giro : La 13ème étape - Une étape plate comme la main. La différence entre l'étape du jour et celle d'hier? sa longueur 162 kms aujourd'hui, soit 70 de moins qu'hier et l'absence totale de reliefs susceptibles de faire changer d'épaules le maillot de grimpeur. Pour le reste, il est à prévoir que cette 13ème levée du Giro 2017 va se résumer à l'échappée matinale où les seules interrogations seront de savoir si les 4 équipes invitées ont bien répondu présent ou pas d'une part et à combien de kilomètres de l'arrivée cette échappée sera reprise d'autre part. + Aller plus loin : Résumé de l'étape 12-

