Giro : la 14ème étape - Giro étape#14 Castellania-Oropa - Les choses sérieuses commencent - Entre Castellania et Oropa (Biella) les sprinteurs vont laisser la place aux grimpeurs. 131 kms au programme mais un final musclé Les 119 premiers kilomètres de l'étape du jour sont tout plat, mais c'est à une véritable course de côte que l'on risque d'assister car la montée du sanctuaire d'Oropa. 12 kilomètres relativement soft au pied, 4% maximum mais qui se relèvent au 5ème kilomètre où on n'est pratiquement jamais en dessous de 8%. Le pourcentage maximum est de 13% après le kilomètre 6, quelques phases de répit, mais le final est encore à un pourcentage moyen de 7.4%. Les favoris vont être obligés de se découvrir et on risque d'assister à une montée type celle de l'Etna avec comme inconnue, le vent -

