Guillaume Durand crève l'écran à Avermes (03) - Guillaume Durand (CC Formerie) a remporté le Prix de la Ville d’Avermes (réservé aux troisièmes catégories, juniors et pass'cyclismes), ce jeudi après-midi, après 88,4 km parcourus dans l’agglo moulinoise. - (Sports Auvergne)

Le classement

1. Guillaume Durand (CC Formerie)?; 2. Christophe Delaire (AC Cusset)?; 3. Pierre Bourgeot (AC Cusset)?; 4. Romain Nesly (Romya)?; 5. Léo Herody (VC Cournon, 1er junior)?; 6. Jean Duprat (VS Brivadois, 2e junior)?; 7. Vincent Bergeron (VS La Souterraine, 3e junior)?; 8. Yann Fischer (VS Brivadois, 1er pass’cyclisme)?; 9. Alban Lacaille (VC Vaulx-en-Velin)?; 10. Tanguy Loisy (AC Cusset)?; 11. Rémi Ladret (EC Marigny)?; 12. Baptiste Raynaud (EC Clermont)?; 13. Benoît Grille (AC Cusset)?; 14. Pierre-Alexis Radier (Commentry)?; 15. Thibault Page (VC Tournus)?; 16. Tom Artaud (VC Riomois)?; 17. Jérôme Kolovratek (JGS Nivernaise)?; 18. Thibaut Durand (CC Formerie)?; 19. Arnaud Champromis (EC Marcigny)?; 20. Alexandre Leveau (Creuse oxygène)…