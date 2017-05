1. Drouet (VC Lucé), 108 km, 2 h 39' 40'', 2. Legrand (CG Orléans) à 2' 20'', 3. David (PL Paul-Bert Tours) à 2' 40'', 4. Réthoré (CG Orléans), 5. Sassier (Cycle Poitevin), 6. Gablin (US Chauvigny), 7. Batista (CG Orléans) à 2' 49'', 8. Boucher (VC Contres), 9. Hénault (VC Lucé) à 5', 10. Teillet (VC Lucé), 11. Poupée (VC Lucé), 12. Nieto (VS Monnaie), 13. Trémeau (UC Amboise-Nazelles), 14. Brisson (VS Romorantin), 15. Baudoin (VC Loudun), 16. Grolleau (VC loudun) à 7' 20'', 17. Menneteau (UC Joué), 18. Dupuy (Cycle Poitevin), 19. Murillo C (Team Le Louroux), 20. Tireau (UV Descartes), 1er junior, 21. Popin (UC joué), 22. Boucanville F (VC Contres), 23. Montois (AC Touraine), 2e junior.

PC 1 et 2 : 1. Jérémy Lemaitre (UC Joué), 73 km, 1 h 39', 2. Vincent (UCC Vivonne), 3. Peralta (UC Amboise-N), 4. Baudet (VC Blancois), 5. Hubert (UC Joué), 6. Chabiron (VC Loudun), 7. Tarou (UV Descartes), 8. Faucher (SC Sainte-Maure) à 38'', 9. Loche (ASPO Tours), 10. Durand (La Riche). PC 3 et 4 : 1. Tony Péan (VC Thouars), 56 km, 1 h 33', 2. Couthouis (CS Chinon), 3. Breton (AC Touraine), 4. Cecchin (Sud Touraine), 5. Guillerm (Saumur), 6. Couillaux (CRAC Touraine), 7. Lanchas (UV Descartes), 8. Marquet (G. du Crochu), 9. Lemaitre S (UC Joué), 10. Bourreau (UCC Montrésor). 52 classés.