Indre-et-Loire - Langeais - Prix de la Rouchouze - La surprise Er Rafai - Si le Marocain El Kouraji a été le grand animateur de cette édition de La Rouchouze, c’est son compatriote Mohamed Er Rafai qui a gagné. - (Serge BRARD - Cyclisme Indre-Et-Loire : toutes les infos sur le Cyclisme dans le 37 - Actualité - DirecVélo )

1. Boutville, 2. Lebreton, 3. Er Rafai.Meilleur grimpeur :

catégories) à 17'', 8. Lebreton (UC Cholet) à 19'', 9. Daniel (Laval Cyclisme 53), 10. Vallet (US Saint-Herblain), 11. Boutville (Laval Cyclisme 53) à 1'18, 12. Bouhoux (Sablé-Sarthe) à 3'14, 13. Chan Tsin (AC Bayeux), 14. Benarfa (Guidon Châlettois) à 4'47, 15. Lapierre (VC Pays de Loudéac), 16. Poitevin (Team U Anjou 49) à 9'48, 17. Clain (UV Poitiers) à 10'41, 18. Delahaye (UC Nantes), 19. Champalou (CG Orléans), 20. Maison Max. (VS Chartres) à 14', 21. Cornillet (Bricquebec), 22. Nieto (VS Monnaie), 23. Trémeau (UC Amboise-N), 24. Landelle (Laval C 53), 25. Richet (UC Orléans), 26. Triguel (Laval C 53), 27. Bizet (Chartres), 28. Gaborit (Team Bigot).e des 2er1. Er Rafai (CG Orléans), 120 km, 3h01'40, 2. Racault (Guidon Châlettois), 3. Delaplace (Bricquebec Cotentin) à 6'', 4. Kervran (Laval Cyclisme 53) à 8'', 5. Brenterch (Laval Cyclisme 53), 6. El Kouraji Mohcine (UC Orléans) à 16'', 7. Batista (CG Orléans, 1