Indre - Ronde féminine à Ardentes L'expérience a fait la différence - Victoire de Thèrèsa aujourd'hui sur la ronde féminine de l'Indre, et 2 podiums pour les gazelles : Elise termine 3ème et 2ème sénior, Lyse 4ème et 2ème junior, Pauline 7ème et 3ème sénior, Marine 8ème et Lucie 10ème En minimes-cadettes Daphnée termine 8ème -

(Jean-Luc Petitjean - Les gazelles du CGO - Photographies Amartin)