Jérôme Grancinat s'impose au sprint

La course Ufolep, organisée par l'AC Trévol à Saint-Léopardin-d'Augy, à la mémoire de Raphaël Dupont, l'un enfant du pays, décédé en 2013, suite à un accident à l'arrivée d'une course à Clerlande, a réuni 92 coureurs de 1 re, 2 e, 3 e catégories et GSA\GSB. Ils se sont élancés pour six, sept ou huit tours, selon les catégories, sur un circuit de 8,7 km, légèrement vallonné avec de nombreux virages.

Deuxième l'an passé, Gérôme Grancinat (Orval\Saint-Amand-Montrond) a fait partie de la bonne échappée avant de s'imposer au sprint lancé par Nicolas Dupont (Commentry).

Cette course a été pour lui une bonne préparation pour le championnat régional.

Les résultats. 1 re catégorie : 1. Jérôme Grancinat (Orval\Saint-Amand), 2. Nicolas Dupont (Commentry), 3. Jean-Marc Cuissinat (Bourbon-Lancy).

2 e catégorie : 1. Anthony Brenaudiere (Romya), 2. Bruno Morandini (Cournon), 3. Marien Rigaud (VS Montluçon).

3 e catégorie : 1. Quentin Boiteux (VS Montluçon), 2. Frédéric Bounaix (TV Bourges), 3. Bernard Gorin (Orval\Saint-Amand).

GSA\GSB : 1. Yves Martinat (Gouzon), 2. Didier Georges (Montmarault), 3. Patrick Compain (CSLG Sam cyclisme).