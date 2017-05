On nous prie de préciser : « Pour cette épreuve , il y aura des prix...

Jeudi 25 Mai : Saint Barthélémy d’Agenais (47) - On nous prie de préciser : « Pour cette épreuve , il y aura des prix spéciaux pour les PC : 76/5 , cette information n’est pas apparu sur le Cyclisme. » Jeudi 25 Mai 2017 85éme Grand Prix de l’Ascension à Saint Barthélémy d’Agenais (47) Organisation : LVC Tonneins Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme , juniors , PC Open Support championnat du Lot et Garonne 2éme et 3éme catégorie Speaker : André Musiol Dossards 14 heure , départ : 15 heure il y aura des prix spéciaux pour les PC : 76/5 , cette information n’est pas apparu sur le Cyclisme. Renseignements , Philippe Garin , tél : 06 34 33 13 95 -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)