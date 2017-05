Tour de Chongming Island — Jolien D'Hoore rebondit - Tour de Chongming Island # 2. La Belge Jolien D'Hoore fait coup double en empochant l'étape et le maillot jaune. Elle devance Kirsten Wild et Anna Stricker. + Aller plus loin : Tour de Chongming Island # 1 — Kirsten Wild en spécialiste Les rapides à Chongming Island

Tour de Chongming Island # 2. La Belge Jolien D'Hoore fait coup double en empochant l'étape et le maillot jaune. Elle devance Kirsten Wild et Anna Stricker.

Tour de Chongming Island — Jolien D'Hoore rebondit

