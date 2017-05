La Gaillarde de Carvalho 2017 - Belle météo pour la Gaillarde de Carvalho 2017 à Brive ce dimanche 14 mai . Si quelques gouttes se sont invitées pendant quelques minutes au 50ème kilomètre cela n'était certes pas pour déplaire aux coureurs qui à Saint Cyr Laroche étaient dans le dur pour beaucoup malgré ce qu'ils disent (leur vitesse de passage devant l'objectif en dit long). - (Patrick CHAILLEUX)

En tous les cas chapeau aux coureurs qui ont tous été d'accord sur une chose : Parcours difficile ! Mais pas preuve en est: Pas d’abandon sauf sur sur problème matériel donc très peu!

Le réconfort étaient au rendez vous avec un excellent repas dont le plat chaud n'était pas moins que du canard accompagné de ses pommes de terre servi à leur arrivée.

Comme toujours des coupes et des récompenses en trop mais toutes distribuées au plus grand plaisir des récipiendaires par Alain de Carvalho et les siens.

Belle prestation des coureurs sénégalais que l'on a aussi pu voir donner un coup de main pour ranger les tables et les banderoles.

Bravo messieurs!!