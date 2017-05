La Nouvelle Aquitaine sur le Challenge Voeckler Thorigny (85) - Ce samedi 13 Mai 2017 se déroulait la deuxième manche du Challenge Voeckler sous la forme d’un contre la montre par équipe de 10,6 km pour les minimes et de 23,7 km pour les cadets - En minime devant 62 autres équipes c’est le Team Poitou composé de Rafael Delhome ,Nicolas Lair et Fabien Potet qui s’impose d’une petite seconde ! - Contre la montre par équipe cadets Thorigny 85 ,CHALLENGE THOMAS VOECKLER En cadet ,c’est le Sud de la France qui domine devant les clubs bretons : Vainqueur l’UV Auch Gascogne devant les Girondins de l‘US Bouscataise et de l’entente Gironde.- Sur l’épreuve Junior c’est encore le Team Poitou qui l’emporte - -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)