La revanche de Mathys Bacq - Battu au sprint par Maxime Harault (UBCC) samedi à Givardon, Mathis Bacq (JGS Nevers) a pris sa revanche à Veaugues sur l'épreuve organisée par la 4S Saint-Satur dans la foulée du championnat du Cher des écoles de cyclisme.+ L'UBCC championne du Cher des écoles de cyclisme - (Nadine MARECHAL - Isabelle MOREUX - UBCC Ecole de cyclisme Bourges)

Mathys Bacq (JGS Nevers) a été le plus rapide dans l’emballage final. © MARECHAL Nadine

Battu au sprint par Maxime Harault (UBCC) samedi à Givardon, Mathis Bacq (JGS Nevers) a pris sa revanche à Veaugues sur l'épreuve organisée par la 4S Saint-Satur dans la foulée du championnat du Cher des écoles de cyclisme.

Après quelques tours de chauffe pendant lesquels le peloton est resté groupé, quatre garçons jouaient les filles de l'air au moment même où Maxime Harault retrouvait sa place au sein du groupe après avoir été victime d'un ennui mécanique.

Le local Mathis Judas (4S Saint-Satur), vainqueur à Nançay, Mathys Bacq (JGS Nevers), Vivien Pinçon (RL Saint-Benoît-sur-Loire) et Killian Gappini (VS Chécy) ne craignaient pas le retour de Lucas Maréchau (AC Sancoins), Émeric Beauvais (EC Orval-Saint-Amand) et Simon Couillard (UBCC), partis en contre.

Au terme d'un sprint très serré, Mathys Bacq se montrait le plus véloce.

Le classement

1. Mathys Bacq (JGS Nevers) ; 2. Killian Gappini (VS Chécy) ; 3. Mathis Judas (4S Saint-Satur) ; 4. Vivien Pinçon (RL Saint-Benoît-sur-Loire), tous même temps ; 5. Émeric Beauvais (EC Orval-Saint-Amand) ; 6. Lucas Maréchau (AC Sancoins) ; 7. Simon Couillard (UBCC) ; 8. Camille Reverdy (4S Saint-Satur)…

21 partants, 18 classés.

Nadine Maréchal