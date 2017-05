UN SOIR AUX GIRONDINS ....

EN L'HONNEUR DE QUENTIN -

L'histoire de notre club est très riche, mais ce n'est pas tous les ans qu'un Girondin ramène à Bordeaux, en l'espace de 6 mois, 2 titres de Champion de France (Vélodrome de Bordeaux), un titre de Champion d'Europe (Vélodrome National de St Quentin en Yvelines), et une médaille d'argent de Vice-Champion du Monde (Vélodrome de Hong-Kong, en Chine).

Quelque soit le sport.

Quentin LAFARGUE (Girondins de Bordeaux - Équipe de France) a réussi cette formidable série et il était normal de lui réserver un bel accueil, et un hommage pour son retour "au pays".



C'est donc au siège des Girondins que mardi dernier, notre champion était attendu par sa famille, par ses dirigeants, et par ses amis.

Une soirée sympa (comme on dit), bien méritée par notre champion, qui a fait l'unanimité pour sa gentillesse et qui apporte tant d'honneur à sa ville, à son pays et à son club.

A part les slogans, la Ville de Bordeaux n'est pas très sportive, mais elle a de grands champions/championnes, et ceci compense cela !

(Crédit photo DR)