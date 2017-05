Si cette 43ème édition est plus courte, le parcours, sera, lui, plus spectaculaire que jamais ! Pour célébrer son partenariat avec l’Union des Producteurs de Saint Emilion, le Tour s’élancera depuis les caves de cette coopérative. Il passera ensuite par les routes pavées, au cœur du village classé patrimoine mondial à l’UNESCO ! Après une coute boucle au milieu des vignes et châteaux de la prestigieuse appellation, les coureurs reviendront devant l’UDP, pour disputer un premier point chaud. S’en suivra une succession de bosses digne des classiques Ardenaises, pendant 200 kilomètres ! Au total, ce sont 2336 mètres de dénivelé positif que les coureurs devront gravir ! Si aucune de ces côtes n’est décisive, la succession de difficultés sera éprouvante, surtout sur des routes étroites et techniques, rendant la course difficile à contrôler. On peut notamment citer la première difficulté, le « petit Tourmalet » commençant par un mur de 500 mètres à 11% ! Après ces nombreuses difficultés, l’arrivée sera jugée sur la désormais célèbre côte de la vieille L’an dernier, sur une étape similaire, le Norvégien Amund GRONDAHL JANSEN s’était imposé après une échappée solitaire de près de 200 kilomètres.

Le Tour de Gironde 2017 se déroulera les 27 et 28 mai. Après de nombreuses éditions à trois étapes, la course revient sur un format plus concentré de deux jours. Elle n’en restera pas moins très animée, avec toujours, au programme, les classiques qui ont fait son succès : bosses de l’Entre deux Mers et arrivées à Cenon et Villenave d’Ornon !

A quelques jours du départ du Tour de Gironde, nous avons interviewé un coureur local : Yoan VERARDO. 11ème en 2017, le coureur du GSC Blagnac a aussi terminé 2ème du Tour des Landes et du Tour du Lot et Garonne l’an dernier. Il avait dû déclarer forfait pour le Tour de Gironde à cause d’une clavicule cassée.



USVC : Yoan, après ta désillusion de 2016, dans quel état d’esprit aborde tu cette édition 2017 ?

- Ce Tour était mon objectif 2017, mais je me suis cassé la clavicule en mars sur le Tour de Normandie. Je suis donc en moins bonne condition. J’ai repris la saison dernière au Tour du Loiret. Jeudi, je serai à une manche de coupe de France DN (Montbéliard), puis je prendrai l’avion exprès pour venir faire le Tour de Gironde.



USVC : Finalement, c’est le seul Tour où il te manque un gros résultat dans le Sud Ouest ?

- Je suis en effet souvent présent sur les courses du Sud Ouest. Le Tour de Gironde me convient bien, c’est roulant et usant, avec des bosses courtes qui passent au punch, cela permet d’arriver sans les gros sprinters et je peux faire parler ma bonne pointe de vitesse. J’étais 11ème en 2015, je me suis cassé la clavicule l’an dernier, c’était une désillusion. Cette année également, mais je sens que la forme revient.

USVC : En 2015, tu avais gagné les boucles de l’Essor puis réalisé une très bonne saison, avec une 11ème place ici, en Gironde. Cette année, tu as à nouveau gagné les boucles de l’Essor. Faut il y voir un signe ?

- Après les Boucles de l’Essor, j’ai réalisé un Top 10 en Normandie, avec les pros et deux bonnes manches de coupe de France. Je reviens petit à petit et j’espère faire une bonne fin de saison.

USVC : Blagnac aligne une grosse équipe…

- C’est une équipe de coureurs non espoirs car ceux-ci sont sur Paris Roubaix espoir. Il n’y a que des coureurs expérimentés.

USVC : Que pense tu du plateau cette année ?

- Le niveau a baissé, c’est dommage. Le format de deux jours encourage moins les équipes UCI à se déplacer.

USVC : Que pense tu du parcours ? Il ne passe qu’à quelques kilomètres de chez toi et emprunte des routes que tu connais bien.

- Je n’ai pas encore regardé le parcours. Je prends objectif par objectif. Je connais déjà bien toutes ces bosses et j’ai envie de bien faire. -



Quentin ROLLAND